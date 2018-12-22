Собянин поздравил кардиохирурга Бокерию с днем рождения

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Сергей Собянин поздравил с днем рождения кардиохирурга Лео Бокерию. Мэр Москвы выразил радость в связи с тем, что выдающийся врач работает в столице. Кардиохирургу исполнилось 79 лет.

"Рад, что знаменитый во всем мире врач работает, изобретает, учит и спасает людей в нашем городе. Желаю крепкого здоровья!", – написал Собянин в Twitter.

Лео Антонович Бокерия – директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Главный кардиохирург министерства здравоохранения России. Академик РАН и РАМН, член президиума РАМН.