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Общество

12:58

В России на четверть выросло число случаев инфаркта мозга

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Число случаев инфаркта мозга в России с 2014 года увеличилось на 25%. Больше всего таких случаев зарегистрировано в Тверской, Пензенской и Владимирской областях. Об этом сообщает портал News.ru.

Наименьшие цифры по заболеваемости отмечены в Дагестане, Москве и Ямало-Ненецком автономном округе.

Инфаркт мозга является следствием инсульта. Так обозначают участок гибели нервных тканей, который возникает в результате нарушения кровообращения.

Как отметил руководитель службы "СТОП-инсульт" Евгений Широков, негативная динамика может быть связана с увеличением средней продолжительности жизни в России, поскольку инсульт очень зависим от возраста.

По словам эксперта, после 60 лет вероятность инсульта увеличивается в несколько раз. "Если доля пожилых увеличивается, то увеличивается и количество инсультов. А у нас сейчас доля пожилых больше 40% – старше 65 лет", – отметил он.

Широков также подчеркнул, что в некоторых странах показатели сердечно-сосудистой заболеваемости существенно выше по "генетически определенным причинам". Россия относится именно к такой категории государств.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал советы по снижению риска возникновения инсульта. Специалисты отмечают, что главным фактором риска является высокое артериальное давление. К гипертонии приводят малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание и лишний вес.

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