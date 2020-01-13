Ученые определили место появления современного герпеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Генетики из Италии установили, что две главные разновидности герпеса возникли в Африке. Об этом говорится в британском журнале Molecular Biology and Evolution.
По словам ученых, вирус герпеса относится к числу самых распространенных человеческих инфекций. Одна из разновидностей болезни возникла около пяти тысяч лет назад, а другая – около 300 лет назад. К таким выводам специалисты пришли после изучения обрывков ДНК ископаемых вирусов.
"Используя схожие методы, мы пришли к выводу, что предок ныне существующих разновидностей вируса HHV1 покинул Африку примерно пять тысяч лет назад. Его собрат HHV2 вышел за ее пределы значительно позже, в XVIII веке", – рассказала генетик из Научного института реабилитационной медицины в Лекко (Италия) Мануэла Сирони.
Специалисты считают, что современный герпес способен спровоцировать болезни Альцгеймера, рассеянного склероза, энцефалита, некоторых форм рака половых органов и других болезней. По их мнению, различные разновидности вируса герпеса проникают в организм человека практически с первых дней жизни.
Ранее московские врачи разработали эффективный метод лечения тяжелых инфекций с помощью вирусов. Медики предложили лечить инфекционные заболевания при помощи вирусов-бактериофагов. По словам главного врача ГКБ № 67 Андрея Шкоды, технология будет бороться с устойчивыми к антибиотикам инфекциями.
До этого российские ученые разработали первую вакцину, защищающую сразу от пяти инфекционных заболеваний. Инъекция, которую называют "пять уколов в одном", защитит от дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита B (или желтухи) и гемофильной инфекции. Вакцинацию будут проводить новорожденным и детям в возрасте до шести месяцев.
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