В России создали препарат для борьбы с хроническим гепатитом В

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские ученые создали препарат, который в ближайшей перспективе позволит полностью излечивать пациентов от хронического гепатита В. Об этом в интервью телеканалу Россия 24 рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Лекарство разработали сотрудники Института эпидемиологии. "Я уверена, через два года этот препарат даст возможность людям полностью излечиваться и от хронического гепатита В", – сказала она.

Попова также указала на большие успехи отечественной науки и медицины в сфере профилактики инфекционных заболеваний. По данным ведомства, за последние 15 лет заболеваемость острым гепатитом В снизилась в 16 раз.

Ранее сообщалось, что ученые из Курчатовского института создали лекарство от рака в груди в виде инъекции. Лекарство в виде инъекции снизит частоту рецидивов рака молочной железы. Новую форму медикамента уже успешно протестировали на животных. В настоящее время лекарство готовят к клиническим испытаниям.

