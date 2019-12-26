Россияне стали тратить больше денег на лекарства от простуды и гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Средний чек на лекарства для лечения простуды и гриппа в ноябре 2019 года вырос на 7,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на оператора фискальных данных "Такском".

В ноябре нынешнего года жители России в среднем платили за противопростудные препараты 155 рублей. Если обратиться к статистике по типу препаратов, то рост среднего чека фиксируется и здесь. Так, за антибиотики россияне платили на 3 процента больше (169 рублей), а за капли и спреи для носа – на 5,5 процента (158 рублей).

По словам врача общей практики консультативно-диагностического центра № 6 Ольги Макаровой, при первых признаках простуды необходимо обратиться к врачу и взять больничный. Особенно эта рекомендация актуальная в сезон повышенной опасности ОРВИ. Специалист отметила, что в противном случае человек может заразить и своих коллег.

