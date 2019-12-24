Врач рассказала, что нельзя делать при насморке

Фото: depositphotos/alexraths

Заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Минздрава Московской области Ирина Лукина советует не увлекаться сосудосуживающими препаратами при самолечении насморка.

Она отметила, что ими можно пользоваться не более 5–7 дней, иначе это может стать причиной медикаментозного ринита. Кроме того, специалист рекомендует не прибегать к народной медицине, например прогревать нос солью или вареными яйцами. Это позволяет устранить неприятные симптомы недуга, но только на начальной стадии.

Сморкаться также следует аккуратно, особенно если нос уже плохо дышит и есть сильный отек. Использовать при этом лучше не тканевые палатки, а одноразовые бумажные, добавила Лукина.

Она призвала часто проветривать и увлажнять помещение, поскольку пыль и сухость способствуют размножению вирусов и бактерий. Кроме того, следует избегать пользоваться общественным транспортом, где легко повторно заразиться. Проводить промывание носа нужно солевыми растворами.

Врач общей практики консультативно-диагностического центра № 6 Ольга Макарова заявила, что в сезон ОРВИ при первых признаках простуды нужно обратиться к врачу и взять больничный, чтобы не заражать коллег. По ее словам, отправиться к доктору нужно даже при отсутствии температуры.

Профессор кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Сергей Яковлев предупредил, что самолечение и бесконтрольный прием лекарств, в частности антибиотиков, может привести к серьезным проблемам. Врач подчеркнул, что навредить организму можно даже при употреблении парацетамола.