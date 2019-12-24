Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

19:35

Врач рассказала, что нельзя делать при насморке

общество

Фото: depositphotos/alexraths

Заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Минздрава Московской области Ирина Лукина советует не увлекаться сосудосуживающими препаратами при самолечении насморка.

Она отметила, что ими можно пользоваться не более 5–7 дней, иначе это может стать причиной медикаментозного ринита. Кроме того, специалист рекомендует не прибегать к народной медицине, например прогревать нос солью или вареными яйцами. Это позволяет устранить неприятные симптомы недуга, но только на начальной стадии.

Сморкаться также следует аккуратно, особенно если нос уже плохо дышит и есть сильный отек. Использовать при этом лучше не тканевые палатки, а одноразовые бумажные, добавила Лукина.

Она призвала часто проветривать и увлажнять помещение, поскольку пыль и сухость способствуют размножению вирусов и бактерий. Кроме того, следует избегать пользоваться общественным транспортом, где легко повторно заразиться. Проводить промывание носа нужно солевыми растворами.

Врач общей практики консультативно-диагностического центра № 6 Ольга Макарова заявила, что в сезон ОРВИ при первых признаках простуды нужно обратиться к врачу и взять больничный, чтобы не заражать коллег. По ее словам, отправиться к доктору нужно даже при отсутствии температуры.

Профессор кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Сергей Яковлев предупредил, что самолечение и бесконтрольный прием лекарств, в частности антибиотиков, может привести к серьезным проблемам. Врач подчеркнул, что навредить организму можно даже при употреблении парацетамола.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика