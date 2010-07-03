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Общество

13:51

Эксперт назвал лидеров по заразности среди повседневных вещей

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Профессор Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин в эфире радио Sputnik рассказал о том, какие повседневные вещи являются источниками скрытой опасности.

Самыми заразными оказались поручни в общественном транспорте, компьютерная клавиатура, дверные ручки, ручки тележек в магазинах и мобильные телефоны.

Выживать на этих поверхностях бактерии могут благодаря биопленке. Она содержит большое число микроорганизмов, в том числе и условно-патогенные бактерии, которые могут передаваться людям. Быстрее всего биопленка образуется на неметаллических поверхностях.

"Все, что сделано не из металла, полностью в микроорганизмах", – отметил специалист.

Он добавил, что без обработки дезинфицирующими средствами такие поверхности являются самым надежным путем для передачи разнообразных инфекций от одного человека к другому.

Ранее ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека. Дело в том, что он не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.

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