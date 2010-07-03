Врач назвала главные ошибки, которые мешают вылечить насморк

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Врач-оториноларинголог Кира Базаркина назвала наиболее распространенные ошибки при лечении насморка. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По ее словам, во время болезни лучше всего взять больничный и не геройствовать. Особенно эта рекомендация касается людей, работа которых связана с разъездами.

Следует обратить внимание и на условия труда. В офисных помещениях скапливается большое число микробов, поэтому необходимо их вовремя проветривать, чтобы не создавать идеальную среду для развития бактерий. Для максимального эффекта рекомендуется сначала проветрить, а затем увлажнить помещение.

Заболевшим лучше отказаться от поездок на общественном транспорте. Кроме того, болезнь не стоит запускать. На пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную и грозит осложнениями.

Не нужно слишком часто применять сосудосуживающие препараты. Если человек будет пользоваться такими препаратами больше 6 дней подряд, у него может возникнуть медикаментозный ринит. Риск развития инфарктов и инсультов у таких пациентов значительно выше, чем у остальных.

К рецептам народной медицины также следует подходить с осторожностью, поскольку не исключены сильные аллергические реакции. При насморке лучше не пользоваться тканевым носовым платком – это идеальное средство для размножения бактерий.

Ранее кандидат медицинских наук и врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, что самый простой способ защититься от вирусов связан с чесноком. Несколько зубчиков можно положить в коробочку и повесить на шею. Чеснок позволит остановить воспалительный процесс слизистой оболочки носа и повысить иммунитет.

