Врач назвала главные ошибки, которые мешают вылечить насморк

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Врач-оториноларинголог Кира Базаркина назвала наиболее распространенные ошибки при лечении насморка. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По ее словам, во время болезни лучше всего взять больничный и не геройствовать. Особенно эта рекомендация касается людей, работа которых связана с разъездами.
Следует обратить внимание и на условия труда. В офисных помещениях скапливается большое число микробов, поэтому необходимо их вовремя проветривать, чтобы не создавать идеальную среду для развития бактерий. Для максимального эффекта рекомендуется сначала проветрить, а затем увлажнить помещение.
Заболевшим лучше отказаться от поездок на общественном транспорте. Кроме того, болезнь не стоит запускать. На пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную и грозит осложнениями.
Не нужно слишком часто применять сосудосуживающие препараты. Если человек будет пользоваться такими препаратами больше 6 дней подряд, у него может возникнуть медикаментозный ринит. Риск развития инфарктов и инсультов у таких пациентов значительно выше, чем у остальных.
К рецептам народной медицины также следует подходить с осторожностью, поскольку не исключены сильные аллергические реакции. При насморке лучше не пользоваться тканевым носовым платком – это идеальное средство для размножения бактерий.
Ранее кандидат медицинских наук и врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, что самый простой способ защититься от вирусов связан с чесноком. Несколько зубчиков можно положить в коробочку и повесить на шею. Чеснок позволит остановить воспалительный процесс слизистой оболочки носа и повысить иммунитет.
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