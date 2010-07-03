Депздрав предостерег от активного использования назальных спреев

Фото: depositphotos/alexraths

Холодовой ринит – насморк, возникающий на морозе – не требуется лечить и тем более использовать назальные средства. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста столичного Депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

"Холодовой ринит не связан с простудой, он объясняется физиологическим устройством нашего организма. Когда мы вдыхаем морозный воздух, кровеносные сосуды в области носа расширяются, согревая вдыхаемый воздух. Одновременно сухой, морозный воздух необходимо увлажнить, и поэтому в пазухах носа увеличивается секреция", – объяснил специалист.

По словам Тяжельникова, необходимо также учитывать фактор иммунной системы. Повышение выделение слизи связано с естественным стремлением организма вымывать опасные бактерии. Назальные спреи, в свою очередь, не принесут большой пользы и могут спровоцировать привыкание организма к препарату.

Обратная ситуация – ощущение заложенности носа – уже представляет определенную опасность. По словам врача-оториноларинголога Владимира Зайцева, хроническая заложенность может стать причиной апноэ (ночных остановок дыхания), что, в свою очередь, может повысить риск инфарктов и инсультов.

