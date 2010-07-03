Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:58

Депздрав предостерег от активного использования назальных спреев

медицина общество

Фото: depositphotos/alexraths

Холодовой ринит – насморк, возникающий на морозе – не требуется лечить и тем более использовать назальные средства. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста столичного Депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

"Холодовой ринит не связан с простудой, он объясняется физиологическим устройством нашего организма. Когда мы вдыхаем морозный воздух, кровеносные сосуды в области носа расширяются, согревая вдыхаемый воздух. Одновременно сухой, морозный воздух необходимо увлажнить, и поэтому в пазухах носа увеличивается секреция", – объяснил специалист.

По словам Тяжельникова, необходимо также учитывать фактор иммунной системы. Повышение выделение слизи связано с естественным стремлением организма вымывать опасные бактерии. Назальные спреи, в свою очередь, не принесут большой пользы и могут спровоцировать привыкание организма к препарату.

Обратная ситуация – ощущение заложенности носа – уже представляет определенную опасность. По словам врача-оториноларинголога Владимира Зайцева, хроническая заложенность может стать причиной апноэ (ночных остановок дыхания), что, в свою очередь, может повысить риск инфарктов и инсультов.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика