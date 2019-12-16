Перечислены самые востребованные в новогодний период лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стало известно, какие лекарства россияне покупают в новогодний период. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на результаты анализа продаж фармацевтических препаратов за 2015-2018 годы, проведенного исследовательской компанией DSM Group.

Оказалось, что жители нашей страны во время новогодних праздников чаще всего приобретают лекарства от простуды и гриппа. В декабре траты на противовирусные препараты возрастают на 66%, составляя 249,4 тысячи упаковок.

Помимо этого, россияне покупают иммуномодуляторы для профилактики и лечения вирусных заболеваний и порошки для приготовления раствора против симптомов ОРЗ. Лекарства приобретают не только тогда, когда заболели, но и для того, чтобы были "на всякий случай".

Спреи от насморка, муколитическое и отхаркивающее средства также набирают большую популярность у покупателей в зимний период. Лидером же среди медикаментов является парацетамол. Таблетки в среднем приобретают по 1,2 миллиона упаковок в неделю.

Ранее в Депздраве порекомендовали при первых признаках простуды брать больничный. По словам врача, в сезон ОРВИ повышается вероятность заражения коллег.