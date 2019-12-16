Депздрав призвал при первых признаках простуды взять больничный

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В сезон ОРВИ при первых признаках простуды нужно обратиться к врачу и взять больничный, чтобы не заражать коллег на работе, сообщила врач общей практики консультативно-диагностического центра № 6 Ольга Макарова

"Часто в период смены сезонов люди подвержены следующим симптомам простуды – ломота, кашель, недомогание, плохое самочувствие, насморк, першение в горле и иные, схожие по проявлениям. Все это является признаками ОРВИ", – приводит слова Макаровой Агентство "Москва".

Она пояснила, что, выходя на работу, заболевший человек подвергает риску заражения своих коллег.

"Поэтому при первых признаках недомогания, даже при отсутствии температуры, необходимо обратиться к врачу и взять больничный, не заниматься самолечением и не заражать окружающих", – сказала Макарова.

По ее словам, отправиться к врачу нужно даже при отсутствии температуры. Только врач может поставить правильный диагноз, подчеркнула специалист.

Ранее профессор кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Сергей Яковлев предупредил, что самолечение и бесконтрольный прием лекарств, в частности антибиотиков, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Врач отметил, что нанести вред организму можно даже при употреблении парацетамола. Он пояснил, что обычно данным лекарством снижают температуру, однако потом не прекращают его пить и превышают максимально разрешенную дозу. Это может привести к развитию острого токсического повреждения печени, добавил Яковлев.

По его словам, самолечение – одна из причин того, почему даже при незначительных простудных заболеваниях восстановление занимает много времени.

