Мир рискует столкнуться с отсутствием действующих антибиотиков – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неограниченное назначение антибиотиков может привести к тому, что в скором времени ни один из существующих в мире антибактериальных препаратов не будет действовать. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова.

"Неограниченное назначение антибиотиков в минувшем столетии, практически без достаточного контроля за их использованием, угрожает нам войти в новую эру без действующих антибактериальных препаратов", – цитирует ее слова РИА Новости.

Представитель ведомства отметила, что проблема антимикробной резистентности из-за бесконтрольного применения антибиотиков стала одной из главных в современной медицине. "Сегодня это уже почти выходящая из-под контроля тема во всех государствах", – заключила Семенова.

Ранее профессор кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Сергей Яковлев предупредил, что самолечение и бесконтрольный прием лекарств, в частности антибиотиков, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. По его словам, самолечение – одна из причин того, почему даже при незначительных простудных заболеваниях восстановление занимает много времени.

