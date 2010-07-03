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Москва 24

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19:35

Врач рассказал, к чему приводит бесконтрольный прием лекарств

медицина общество наука

19:35

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самолечение и бесконтрольный прием лекарств, в частности антибиотиков, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Такое мнение высказал Сергей Яковлев – профессор кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ имени Сеченова.

По словам специалиста, самолечение – одна из причин того, что длительность лечения даже при незначительных простудных заболеваниях возрастает.

"Капли в нос при длительном бесконтрольном приеме могут вызывать атрофию слизистой носа, что грозит хроническими лор-заболеваниями. Вдобавок у гипертоников при бесконтрольном приеме капель в нос может снижаться действие гипотензивных средств, а давление в итоге – повышаться", – цитирует сайт "Аргументы и факты" Яковлева.

Врач уточнил, при каких обстоятельствах можно нанести вред организму даже при употреблении парацетамола.

"Часто им снижают температуру, но не смотрят на максимально разрешенную суточную дозу и принимают больше трех дней. В результате чего может развиться острое токсическое повреждение печени – лекарственный гепатит, иногда с тяжелой печеночной недостаточностью", – сообщил специалист.

Он также отметил, что антибиотики при неправильном приеме способны вызывать устойчивость микроорганизмов, а в следующий раз могут не помочь.

Ранее эксперты рассказали, чем может обернуться самолечение антибиотиками. Зачастую пациенты сами просят в аптеках антибиотики широкого спектра действия. Однако препараты назначаются врачами, они специально подбирают необходимые препараты. Подбор зависит от состояния пациента и конкретного заболевания.

По данным маркетингового агентства DSM Group, за год стоимость жизненно необходимых лекарств из ценовой категории до 50 рублей увеличилась почти на девять процентов. А это вдвое больше, чем уровень инфляции в стране.

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медицина общество наука

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