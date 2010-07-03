Роспотребнадзор хочет ввести маркировку БАДов и спортивного питания

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Роспотребнадзор хочет ввести обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду. Письмо с инициативой направлено в Минпромторг, сообщает РБК.

Сейчас в перечень товаров с обязательной маркировкой, утвержденный правительством, входит 11 групп товаров. Туда предлагают дополнительно включить БАДы, специализированные продукты для питания спортсменов, бутилированную воду (в том числе для детского питания) и природную минеральную воду.

Необходимость нововведения связана с распространением фальсифицированной и контрафактной продукции. Маркировка поможет сократить ее объемы.

Оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) технологически готов заняться маркировкой и прослеживанием БАДов и спортивного питания, если государство примет такое решение, отметил его представитель. Минпромторг тем временем заявил, что вместе с отраслевым сообществом изучит возможность маркировки БАДов, передает ТАСС.

Эксперименты по маркировке товаров проходят в нескольких отраслях, в июле к этому перечню добавили молочную продукцию. К 2024 году должна появиться единая нацсистема маркировки и прослеживаемости товаров.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор хочет снять запрет на продажу БАДов в интернете в 2021 году. В Ассоциации компаний интернет-торговли объяснили, что россияне покупают БАДы, не прошедшие регистрацию, на зарубежных сайтах. Тем самым они подвергают свое здоровье риску. Аптеки и специализированные магазины же при входном контроле проверяют все документы.