В России могут разрешить продажу БАДов в интернете

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Запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете могут снять в России в 2021 году, сообщает газета "Известия".

Роспотребнадзор хочет отменить это положение. Документ направили на согласование в ведомства и Торгово-промышленную палату (ТПП).

В Ассоциации компаний интернет-торговли объяснили, что россияне покупают БАДы, не прошедшие регистрацию, на зарубежных сайтах. Тем самым они подвергают свое здоровье риску. Однако, в случае неприятностей, предъявить претензии покупателю будет некому, подчеркнула исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина.

Аптеки и специализированные магазины при входном контроле проверяют все документы соответствия БАДов, обратила внимание она. Эксперт утверждает, что наладить легальные онлайн-продажи биологически активных добавок возможно, однако к торговле следует допускать только лицензированные аптеки.

Президент АКИТ Артем Соколов уточнил, что общий объем покупок на зарубежных сайтах по итогам прошлого года достиг 1,2 миллиарда рублей. Посылок из-за рубежа в РФ в 2018 году стало на 30% больше по сравнению с 2017-м.

Соколов отметил, что интернет – это высококонкурентная среда. Если там начнут торговать БАДами, ценообразование поменяется. А значит, станут доступны более интересные предложения.

Ранее Роспотребнадзор внес предложение в Евразийскую экономическую комиссию о запрете БАДов, наименования которых аналогичны названиям лекарств. По мнению представителей службы, производители БАДов могут вводить потребителя в заблуждение. Эксперты полагают, что в результате нововведений с рынка биодобавок могут уйти до 20 процентов брендов.