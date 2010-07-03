В России начинается эксперимент по маркировке молочной продукции

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Эксперимент с маркировкой некоторых видов молочной продукции стартует в России сегодня. Мероприятие продлится до 29 февраля. Соответствующее постановление правительства вышло еще в начале июля. Об этом сообщает ТАСС.

В Центре развития перспективных технологий рассказали, что в ходе проекта цифровой двухмерный код Data Matrix будет наноситься на отдельные категории продуктов. Среди основных видов товаров, участвующих в эксперименте, присутствуют молоко, сливки, сгущенка, йогурт, кефир, сливочное масло, мороженое, сыры и творог.

В ведомстве сообщили о введении двух систем, которые будут заниматься контролем качества. Руководить первой, называющейся "Меркурий", будет Россельхознадзор. Второй – ЦРПТ. Она получила название "Честный знак".

"Будет осуществлена интеграция двух систем. "Меркурий" будет контролировать сырье до завода, а "Честный знак" прослеживать каждую единицу готовой продукции до продажи на кассе", – пояснили в ЦРПТ.

Сообщается, что потребители смогут сканировать цифровой код Data Matrix и получать всю доступную информацию о товаре.

Ранее стало известно, что перечень товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое. Распряжение об этом дал Дмитрий Медведев.