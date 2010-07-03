Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят

Россияне не отказываются от покупки мороженого даже в случае падения своих доходов. Об этом говорится в исследовании сервиса Rate&Goods, передает РИА Новости.
"При том, что последнее время мы наблюдаем тенденцию ко всеобщей экономии на товарах, выходящих за рамки повседневного спроса, пользователи покупают мороженое довольно активно по всей стране", – рассказал енеральный директор сервиса Роман Майстер.
По данным исследования, 56% покупают мороженое как минимум раз в неделю, еще 21,9% – дважды в неделю, 8,5% – трижды, 4,1% – четыре раза в неделю и около 4% россиян покупает данный продукт около 10 раз в неделю.
В ходе исследования выяснилось, что женщины отдают предпочтение мороженому чаще мужчин. Так, в чеках мужчин на тысячу покупок пришлось 53 штуки мороженого, тогда как у женщин на данный показатель выходит 59 штук продукта.
В эксперименте были проанализированы 235 тысяч чеков от 224,5 тысячи покупателей.
Ранее Росстат зафиксировал рост цен на мороженое. По данным ведомства, в мае 2019 года средняя стоимость сливочного лакомства выросла на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 13% – по сравнению с маем 2017 года.
Эксперты объяснили подорожание главного летнего десерта ростом его качества. Формируя цены, производители мороженого учитывают как процент инфляции, так и колебания курсов валюты.
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