Мороженое в России подорожало вдвое за семь лет

Росстат зафиксировал рост цен на мороженое. По данным ведомства, в мае 2019 года средняя стоимость сливочного лакомства выросла на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 13% – по сравнению с маем 2017 года. В целом за последние семь лет прохладный десерт подорожал вдвое, сообщает News.ru.
По информации портала, прежде Росстат исследовал динамику цен на мороженое по разным категориям, а теперь учитывает в своей статистике только сливочное мороженое в килограммах.
Эксперты объяснили подорожание главного летнего десерта ростом его качества. Из-за высокой конкуренции производители не могут бесконтрольно повышать стоимость, подчеркнула замгендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина. По ее словам, формируя цены, производители мороженого учитывают как процент инфляции, так и колебания курсов валюты. "В 2014 году в стране был кризис, стоимость валюты возросла в два раза, что отразилось на ценах сырья", – отметили в Союзе мороженщиков. На стоимость мороженого также влияют цены на бензин и на ингредиенты: стабилизаторы, эмульгаторы, красители.
В последние годы качество любимого летнего десерта растет, благодаря чему он становится все более популярным, несмотря на цену, заявили эксперты. Как уточнили в Союзе мороженщиков России, с января по апрель 2019 года продажи холодного лакомства в стране выросли на 7%.
Ранее в столичном департаменте здравоохранения посоветовали отказаться от ледяного мороженого в жару, так как это может привести к простуде. При быстром поедании холодного лакомства в зной верхние дыхательные пути резко охлаждаются, что вызывает дополнительный стресс у организма, пояснил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников.
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