Названы наиболее подорожавшие продукты по итогам прошлого года

Рост цен на капусту и пшено в прошлом году в России превысил уровень инфляции в 17 раз. Такие данные приводит РБК со ссылкой на Росстат.
На третьем месте по удорожанию в 2018 году заняло газомоторное топливо из-за подорожания нефти.
Эксперты Росстата назвали продукты, на которые цены увеличились больше всего. Морковь подорожала на 20%, мороженые и охлажденные куры – на 20,7%, свекла – на 23%, репчатый лук – на 23,7%, яйца – на 25,9%, сахар – на 28,3%, пшено – на 73,6%, а капуста подорожала на 72,8%.
Ранее сообщалось, что в России могут повыситься цены на мясо птицы, говядину и свинину. В Национальной кормовой ассоциации рассказали, что они могут увеличиться как минимум на 10%.
Это произойдет из-за подорожания добавок, нужных для питания животных. Разночтения в трактовке постановления правительства о льготной ставке НДС привели к тому, что министерство финансов намерено доначислить импортерам в общей сложности 4–7 миллиардов рублей налога за три предыдущих года.
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