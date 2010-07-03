Россиян предупредили о росте цен на мясо

В России могут повыситься цены на мясо птицы, говядину и свинину. В Национальной кормовой ассоциации рассказали, что они могут увеличиться как минимум на 10%, сообщает газета "Известия".
Это произойдет из-за подорожания добавок, нужных для питания животных. Разночтения в трактовке постановления правительства о льготной ставке НДС привели к тому, что министерство финансов намерено доначислить импортерам в общей сложности 4–7 миллиардов рублей налога за три предыдущих года.
Минсельхоз заявил, что дополнительная нагрузка обернется ростом стоимости конечной продукции. В ведомстве отметили, что компании, которые ввозят в страну кормовые добавки, в течение долгих лет имеют право платить НДС по ставке 10%. Однако в Минфине с этим не согласны.
В министерстве пояснили, что проблема, касающаяся размера НДС на импортные кормовые добавки, возникла в связи с неоднозначным толкованием постановления правительства от 2004 года. Постановление касалось перечня товаров, которые облагаются налогом по льготной ставке.
Добавки (аминокислоты, жиры, ферменты) изначально без отдельного упоминания включались в категорию "Продукты, используемые для кормления животных" (код ТН ВЭД 2309 90). Их импортеры могли платить НДС 10%.
В марте Российская гильдия пекарей и кондитеров сообщила, что по итогам 2019 года в России могут вырасти цены на хлеб на 5-6%. В организации отметили, что изменения цены на транспортные услуги и упаковку существенно не влияют на цены хлебобулочных изделий.
Также эксперты проанализировали состояние рынка и пришли к выводу, что в 2019 году россиянам стоит ожидать повышения цен на молоко и гречку. Продукты подорожают за счет стоимости аренды, кормов, удобрений. Годом ранее эти же показатели привели к росту цен на куриные яйца, мясо и сахар.
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