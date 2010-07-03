В Нацсоюзе производителей молока объяснили причины роста цен на молочную продукцию

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Эксперты проанализировали состояние рынка и пришли к выводу, что уже в этом году россиянам стоит ожидать повышения цен на молоко, хлеб и гречку. По их словам, продукты станут дороже за счет стоимости аренды, кормов и удобрений, а также за счет стоимости на энергоносители. Годом ранее эти же показатели привели к росту цен на куриные яйца, мясо и сахар.

Сейчас в стоимость литра пастеризованного молока заложена прибыль производителя в 3,4 процента. При этом в среднем в пищевой промышленности производителю достается порядка восьми процентов прибыли. А чтобы получить молоко, нужны корма, которые в 2018 году подорожали на 36 процентов.

Сейчас в стоимость литра пастеризованного молока заложена прибыль производителя в 3,4 процента. При этом в среднем в пищевой промышленности производителю достается порядка восьми процентов прибыли. А чтобы получить молоко, нужны корма, которые в 2018 году подорожали на 36 процентов.



Исполнительный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов отметил, что в последнее время наблюдается устойчивый рост себестоимости молочной продукции. По его словам, это связано с несколькими факторами: выросла себестоимость производства сырья, также повлияло ослабление рубля.

"В себестоимости молочной продукции импортный компонент (упаковка, часть других параметров) составляет значительную долю. Также влияет изменение законодательства, в том числе появление новых налоговых и неналоговых платежей: увеличение НДС, с которым мы столкнулись, есть целый ряд дополнительных экологических сборов, транспортные сборы и так далее. Все в комплексе это влияет на рост себестоимости", – пояснил Белов.

Поэтому, по словам эксперта, себестоимость молочной продукции будет расти. При этом он подчеркнул, что рост цен будет "серьезно ограничиваться покупательной способностью населения и реальным спросом".

Собеседник портала Москва 24 заметил, что увеличение цен на полке может привести к дальнейшему сокращению потребления. По этой причине производители будут выбирать: жертвовать доходностью с целью поддержать спрос на продукт либо сохранять доходность, повышая цены, но сокращать объемы потребления, добавил исполнительный директор Национального союза производителей молока.



Артем Белов исполнительный директор Национального союза производителей молока Я не думаю, что по молоку в этом году мы увидим темпы роста больше, чем уровень потребительской инфляции.

Ранее специалисты спрогнозировали 10-процентный рост цен на хлеб. Они отмечают, что мука выросла в цене почти в два раза после неурожая.

В январе 2019 года оптовые и розничные цены на мясо кур выросли более чем на 20 процентов, следует из материалов Минсельхоза. По данным министерства, средневзвешенная оптовая цена на курятину в январе составила 117,2 тысячи рублей за тонну, что на 21,8 процента больше, чем год назад.

Евгения Маркова