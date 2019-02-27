В России могут подорожать молоко, гречка и хлеб

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Анализ состояния рынка показал, что уже в текущем году россиянам стоит ожидать повышения цен на хлеб, гречку и молоко. К такому выводу пришли специалисты компании "ФинЭкспертиза", пишет "Российская газета".

По словам экспертов, продукты станут дороже за счет стоимости на энергоносители, аренды, кормов и удобрений. Годом ранее эти же показатели привели к росту цен на куриные яйца, мясо и сахар.

Сейчас в стоимость литра пастеризованного молока заложена прибыль производителя в 3,4%. При этом в среднем в пищевой промышленности производителю достается порядка 8% прибыли. А чтобы получить молоко, нужны корма, которые в 2018 году подорожали на 36%.

Кроме того, в 2017 году из-за рекордного урожая цены на гречку упали на 16%. В итоге в 2018-м посевы были резко сокращены, что привело к падению валового сбора культуры почти на 40%. С учетом роста цен на удобрения и средства защиты растений, это приведет к скачку цен на гречку.

Аналитики также обратили внимание на низкий уровень прибыли у производителей хлебобулочных изделий, обусловленный подорожанием пшеницы и ржи. Поскольку производители, вероятней всего, захотят увеличить доход, жителей страны ждет повышение цен на хлеб.

Ранее специалисты спрогнозировали 10-процентный рост цен на хлеб. Они отмечают, что мука выросла в цене почти в два раза после неурожая.