В "Руспродсоюзе" прокомментировали сообщения о росте цен на курицу и хлеб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Оптовые и розничные цены на мясо кур в январе 2019 года выросли более чем на 20 процентов, следует из материалов Минсельхоза. По данным министерства, средневзвешенная оптовая цена на курятину в январе составила 117,2 тысячи рублей за тонну, что на 21,8 процента больше, чем год назад.

Заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов отметил, что основная причина подорожания мяса птицы – это возвращение рынка к "нормальному состоянию".

"В 2017 и 2018 годах ввиду сильного перепроизводства цены на птицу резко упали. Зачастую цена в оптовом рынке доходила до критической отметки в 80-75 рублей за килограмм. Это сильно ударило по птицеперерабатывающей отрасли и спровоцировало уход с рынка многих игроков. В последнем квартале 2018 года цены на куриное мясо пошли вверх. Производители получили возможность выживать, несмотря на достаточно непростые условия. Текущий рост розничных цен на мясо является отложенным повторением оптовой динамики. Как известно, ввиду длительной процедуры согласования изменения цен, цена на полке реагирует позже", – пояснил эксперт.



При этом Леонов полагает, что существующего роста все еще недостаточно для нормальной работы отрасли. Он не покрывает затраты производителей на выращивание птицы, отметил собеседник портала Москва 24.

"Сегодня мы наблюдаем сильное подорожание кормовых ингредиентов. Стоимость зерна: пшеница – рост 30 процентов за год, кукуруза – рост 40 процентов за год. Инкубационное яйцо подорожало на 19 процентов. Курсовая динамика отразилась на росте цен на ветеринарные препараты, приобретаемые за валюту. Кроме этого, на производство влияют общеэкономические факторы: рост налоговой нагрузки, тарифов, логистики и т. д.", – рассказал зампред правления "Руспродсоюза".



Ситуация усугубляется еще нездоровой конкуренцией, добавил Леонов. Личные подсобные хозяйства южных регионов страны, не попадающие в официальную статистику, поставляют продукцию на рынок, минуя налоговые и иные обязательства. Это, по словам Леонова, наносит большой урон российским птицеперерабатывающим предприятиям. Таким образом, банкротство многих из них сегодня продолжается, пояснил специалист.

Фото: depositphotos/zmaris

Производители также зафиксировали рост цен на хлеб. Исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков связывает это с подорожанием зерна.



Средние цены на пшеничную муку высшего сорта сегодня находятся на уровне 18,5 рубля за килограмм, а с учетом отгрузки достигают 22,3-22,4 рубля за килограмм. Рост цен на зерно и муку, с учетом того, что доля муки в себестоимости хлеба составляет 1/3, повлечет за собой удорожание хлебобулочной продукции, считает эксперт. По его словам, производители понимают необходимость сдерживания роста цен на хлеб как на социальный продукт. Поэтому некоторые предприятия делают это за счет своей рентабельности.

"Однако в текущей ситуации рост цен очевиден для ряда предприятий, которые в прошлом году не согласовали новый прейскурант. Рост себестоимости хлебобулочной продукции для предприятий, которые уже отыграли августовское повышение, при текущей динамике цен на сырье составит шесть-семь процентов", – заявил Востриков. Насколько именно повысятся цены, станет ясно ближе к марту этого года, добавил собеседник портала Москва 24.

Не исключен рост цен и на другие продукты. Негативными предпосылками для этого являются в том числе скачки курса рубля и повышение НДС.

В свою очередь, генеральный директор Национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин уверен, что государство должно принять необходимые меры для сдерживания цен. "Поводов для подорожания хлебобулочных изделий в стране на сегодняшний день нет. Надо понимать, что есть такие чувствительные рынки, которые очень осторожно надо трогать: хлеб, молоко, мясо, водка, в условиях северного типа питания, тем более сейчас, в начале года. Прежде, чем принимать какие-то решения, надо хорошо подумать", – резюмировал Калинин.

Евгения Маркова