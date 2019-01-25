Хлеб подорожает в Москве

Производители заговорили о том, что в 2019 году вырастет стоимость белого хлеба – продукта, который есть на столе почти у каждой российской семьи. В магазине в Котельниках даже повесили объявление о росте цен из-за подорожания сырья, производства и доставки, сообщает телеканал Москва 24. Специалисты пояснили, как формируется цена на хлеб.

По их словам, основная статья расходов при производстве хлеба – это мука. На нее приходится около 40% общей стоимости хлебобулочных изделий. Батоны подорожают именно из-за повышения цены на зерно, подчеркнули эксперты.

Директор хлебозавода Дмитрий Косяк назвал повышение цены на хлеб вынужденной мерой. По его словам, "если сравнивать закупки зерна от года к году, пошло повышение на 50 процентов". Мука подорожала на 40%, "на следующей неделе уже будет 21 рубль", добавил он.

На хлебозаводе показали, как тесто сначала замешивают, а затем отправляют на специальный конвейер и распределяют на кусочки. Каждый из таких кусочков отдельно взвешивают и, если его вес соответствует норме в 430 грамм, отправляют обратно на конвейер. Готовое тесто ставят отдыхать на 15 минут в специальной камере с температурой около 36 градусов.

Как уточнили производители, значительная часть расходов – примерно 10% – идет на амортизацию оборудования. Несмотря на то, что производство автоматизировано, ручной труд по-прежнему играет важную роль. 20% от общей стоимости хлеба – расходы на зарплату сотрудникам предприятия.

"В августе мы говорили, что цена изменится процентов на 10%", – отметил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков. "Но учитывая сегодняшний рост с августа месяца по текущий месяц, для того чтобы компенсировать затраты на зерно, изменение должно пройти на 17%", – считает эксперт.

Горячий свежеиспеченный хлеб отправляют в упаковочный цех, а после развезут по магазинам. Транспортные расходы составляют порядка 10% от общей стоимости производства хлеба. Кроме того, пояснили на хлебозаводе, есть еще одна небольшая (около 5%), но неотъемлемая составляющая цены батона. Речь идет об упаковке и прочих мелких расходах.

Ранее сообщалось, что в конце 2018 года яйца резко подорожали. Кроме того, некоторые производители начали продавать их в новых упаковках – девятками. По данным Росстата, также подорожали сахар, пшено и хлеб.