Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:12

Хлеб подорожает в Москве

общество город еда

12:12

Поделиться в социальных сетях:

Производители заговорили о том, что в 2019 году вырастет стоимость белого хлеба – продукта, который есть на столе почти у каждой российской семьи. В магазине в Котельниках даже повесили объявление о росте цен из-за подорожания сырья, производства и доставки, сообщает телеканал Москва 24. Специалисты пояснили, как формируется цена на хлеб.

По их словам, основная статья расходов при производстве хлеба – это мука. На нее приходится около 40% общей стоимости хлебобулочных изделий. Батоны подорожают именно из-за повышения цены на зерно, подчеркнули эксперты.

Директор хлебозавода Дмитрий Косяк назвал повышение цены на хлеб вынужденной мерой. По его словам, "если сравнивать закупки зерна от года к году, пошло повышение на 50 процентов". Мука подорожала на 40%, "на следующей неделе уже будет 21 рубль", добавил он.

На хлебозаводе показали, как тесто сначала замешивают, а затем отправляют на специальный конвейер и распределяют на кусочки. Каждый из таких кусочков отдельно взвешивают и, если его вес соответствует норме в 430 грамм, отправляют обратно на конвейер. Готовое тесто ставят отдыхать на 15 минут в специальной камере с температурой около 36 градусов.

Как уточнили производители, значительная часть расходов – примерно 10% – идет на амортизацию оборудования. Несмотря на то, что производство автоматизировано, ручной труд по-прежнему играет важную роль. 20% от общей стоимости хлеба – расходы на зарплату сотрудникам предприятия.

"В августе мы говорили, что цена изменится процентов на 10%", – отметил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков. "Но учитывая сегодняшний рост с августа месяца по текущий месяц, для того чтобы компенсировать затраты на зерно, изменение должно пройти на 17%", – считает эксперт.

Горячий свежеиспеченный хлеб отправляют в упаковочный цех, а после развезут по магазинам. Транспортные расходы составляют порядка 10% от общей стоимости производства хлеба. Кроме того, пояснили на хлебозаводе, есть еще одна небольшая (около 5%), но неотъемлемая составляющая цены батона. Речь идет об упаковке и прочих мелких расходах.

Ранее сообщалось, что в конце 2018 года яйца резко подорожали. Кроме того, некоторые производители начали продавать их в новых упаковках – девятками. По данным Росстата, также подорожали сахар, пшено и хлеб.

общество город еда

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика