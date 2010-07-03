Эксперты спрогнозировали рост цен на хлеб

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

По итогам года цены на хлеб могут вырасти на 5-6%, считают в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК). При этом изменения цены на транспортные услуги и упаковку существенно не влияют на цены хлебобулочных изделий, передает РИА Новости.

По данным Федстата, с начала года по сравнению с концом 2018-ого средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов снизились в целом по России на 1,1%, на хлеб из пшеничной муки высшего сорта остались на уровне декабря прошлого года, а на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной выросли на 0,9%.

Ранее анализ состояния рынка показал, что уже в текущем году россиянам стоит ожидать повышения цен на хлеб, гречку и молоко. К такому выводу пришли специалисты компании "ФинЭкспертиза". По словам экспертов, продукты станут дороже за счет стоимости на энергоносители, аренды, кормов и удобрений. Годом ранее эти же показатели привели к росту цен на куриные яйца, мясо и сахар.

Сейчас в стоимость литра пастеризованного молока заложена прибыль производителя в 3,4%. При этом в среднем в пищевой промышленности производителю достается порядка 8% прибыли. А чтобы получить молоко, нужны корма, которые в 2018 году подорожали на 36%.

Кроме того, в 2017 году из-за рекордного урожая цены на гречку упали на 16%. В итоге в 2018-м посевы были резко сокращены, что привело к падению валового сбора культуры почти на 40%. С учетом роста цен на удобрения и средства защиты растений, это приведет к скачку цен на гречку.