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10:28

Экспериментальная маркировка молочных продуктов стартует 15 июля

экономика безопасность еда

10:28

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Фото: depositphotos/Lihodeev

Эксперимент по маркировке готовой молочной продукции стартует в России 15 июля. Документ, который подписал Дмитрий Медведев, опубликован на сайте кабмина.

"Цель эксперимента – апробация механизма маркировки отдельных видов молочной продукции средствами идентификации для противодействия ее незаконному ввозу, производству и обороту", – говорится в пояснении к постановлению.

Маркировать планируется молоко, кроме сырого, сливки, сухое молоко и сливки, сливочное масло, масляные пасты, топленое масло, спреды, топленые сливочно-растительные смеси и молочный жир. Кроме того, планируется наносить маркировку на сыры, сырные продукты и творог, сгущенные молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и другие), молочную сыворотку.

Принять участие в эксперименте планировали компании Danone, "Карат" и "Галактика".

Производители в РФ с 1 июля 2018 года должны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе "Меркурий". С 1 июля 2019 года стало обязательным оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию, кроме части молочных продуктов.

Ветеринарные сертификаты на питьевое молоко, кисломолочную продукцию в потребительской упаковке и мороженое начнут оформляться с 1 ноября.

В правительстве считают, что после введения маркировки потребитель получит гарантию подлинности приобретаемой продукции.

С 1 июля в России изменились правила продажи молочной продукции. Компании должны обновить упаковки. По новым требованиям, в названии продукта должна быть фраза "Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира", набранная шрифтом не менее 2,5 миллиметров. А на упаковке должно быть написано "Содержит растительные жиры" шрифтом не менее 3 миллиметров. Задача продавцов – сделать натуральную продукцию в торговом зале заметной.

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экономика безопасность еда

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