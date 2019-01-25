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10:13

Эксперты спрогнозировали рост цен на молоко

экономика

10:13

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Фото: depositphotos/Lihodeev

В ближайшие месяцы натуральное молоко в России подорожает на 5-15 процентов. Рост цен связан с транспортными издержками поставщиков, НДС и ужесточением требований к маркировке, сообщает газета "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов рынка.

"Ценность натурального молока будет возрастать. Соответственно, мы ожидаем и увеличения цен на него", – рассказала зампредседателя комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова. Схожего мнения придерживается и директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Эксперт отмечает, что производители и торговые сети будут постепенно менять цену на товар, тестируя "возможности покупателей".

В Минсельхозе, в свою очередь, утверждают, что маркировки не окажут большого влияния на выбор потребителей и цены производителей, а государство создало условия для стабилизации цен на молоко.

Ранее сообщалось, что производителей молокосодержащих продуктов обязали уведомлять покупателей о наличии растительных жиров в составе продукции. Новые правила вступили в силу 11 января.

В разговоре с порталом Москва 24 исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков высказал мнение, что изменение маркировки и указание в явном виде замены животных жиров на растительные большим плюсом как для покупателя, который будет понимать, за что он платит, так и для добросовестных производителей. Для тех предприятий, которые использовали растительные жиры, есть возможность проработать новую стратегию позиционирования продукта как нового для покупателя.

В ближайшие два месяца вырастут цены почти на все продукты. Пока не на всех товарах сменились ценники, многие распродают запасы еще прошлого года. Но уже в феврале-марте цены заметно подрастут. Из-за повышения НДС подорожает сырье, упаковка и оборудование, а это в свою очередь повлияет на себестоимость товаров. По мнению специалистов "Руспродсоюза", она повысится больше чем на 10 процентов.

экономика

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