В "Руспродсоюзе" поддержали введение маркировки продуктов с заменой молочных жиров

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Производителей молокосодержащих продуктов обязали уведомлять покупателей о наличии растительных жиров в составе продукции. Новые правила вступили в силу 11 января.

Исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков считает изменение маркировки и указание в явном виде замены животных жиров на растительные большим плюсом как для покупателя, который будет понимать, за что он платит, так и для добросовестных производителей.

Востриков отмечает, что для тех предприятий, которые использовали растительные жиры, есть возможность проработать новую стратегию позиционирования продукта как нового для покупателя.

"Отсутствие разделения молочных продуктов на изготовленные из цельного (восстановленного молока) без растительных добавок и с добавлением таковых не давало права выбора покупателю, а отчасти вводило его в заблуждение относительно состава приобретаемого товара. Продукты с добавлением растительных жиров имеют свое место на полке, но покупатель должен делать осознанный выбор", – уверен эксперт.

Он уточнил, что замена растительными жирами означает более дешевый продукт. Соответственно, покупатель все равно найдется, исходя из своих доходов и представлений о том или ином продукте. "Полка должна разграничиться. Продукты, которые произведены из цельного молока без растительных добавок, должны стоять отдельно, а те продукты, которые дешевле, но изготовлены с использованием растительного сырья, это своя часть полки", – пояснил Востриков.

По мнению эксперта, покупатель должен иметь возможность, исходя из состава, указанного на упаковке, собственного дохода и предпочтений "проголосовать рублем" за тот или иной продукт. "Мы относимся к этому как к возникновению новой категории более дешевых продуктов, которые содержат достоверную информацию на упаковке и возможности позиционировать новую линейку продуктов", – подытожил собеседник портала Москва 24.

Евгения Маркова