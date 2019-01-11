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06:27

Молокосодержащие продукты с растительными жирами будут маркировать

экономика еда

06:27

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Фото: depositphotos/rocharibeiro

Производителей молокосодержащих продуктов обязали уведомлять покупателей о наличии растительных жиров в составе продукции. Новые правила вступили в силу 11 января, сообщает "Вечерняя Москва".

С этого дня информация о наличии растительных масел должна быть на этикетке продукта. Причем все должно быть написано контрастным шрифтом не менее 3 мм. Использовать молочные термины в названии подобных продуктов запрещается.

Как пояснила замруководителя ведомства Елена Саратцева, согласно новым требованиям, сметана, которая содержит растительные жиры, будет называться "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны".

Надпись "Сметанка" на этикетке данного продукта будет расценена, как введение потребителя в заблуждение.

На замену этикеток производителям был выделен 180-дневный срок. Продукты с прежней упаковкой больше продаваться не будут.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор отменил ограничения на поставки в Россию молочной продукции трех белорусских предприятий.

экономика еда

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