Россельхознадзор разрешил поставки молока трем белорусским предприятиям

Россельхознадзор отменил ограничения на поставки в Россию молочной продукции трех белорусских предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Теперь поставлять свою продукцию в РФ могут предприятия ОАО "Калинковичский мясокомбинат" (кроме продукции, запрещенной к ввозу по причине действующих ограничений по АЧС), ОАО "Молочный гостинец" (кроме сухой молочной продукции) и УПП "Полоцкий молочный комбинат" (кроме поставок сухой молочной продукции и за исключением продукции, запрещенной к ввозу из-за действующих ограничений по АЧС).
Решение принято ведомством по итогам рассмотрения материалов расследования, предоставленных министерством сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.
6 июня Россельхознадзор запретил поставки из Белоруссии некоторых видов молока и молочной продукции в таре объемом свыше 2,5 литра, поскольку она была "небезопасная".
В начале октября Роскачество исследовало 90 производителей российского молоко и выявило нарушения в 20% продукции. Согласно результатам исследования, лучшим молоком стало "Большееланское", "Веселая коровка", "Вятушка", "Домашенька", "Коровка из Кореновки", "Летний луг", "Любимая чашка", "Майкопское", "Нижняя Тавда", "НМ", "Пестравка", "Первый вкус", "Стожок", "Чебаркульское молоко", "ЭГО", "Янта", "Добрая Кормилица", ОАО "Северодвинск-Молоко", ПК "Шекснинский маслозавод", "СЛАВМО" и Parmalat.
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