Зачем хотят ввести ГОСТ для цветовой маркировки продуктов

В октябре этого года Росстандарт планирует принять ГОСТ на цветовую маркировку продуктов. По нему на этикетку будут наносить цветовые пометки по типу "светофора". Они будут сообщать о количестве сахара, жиров и соли в товаре. Выясняем, будут ли покупатели ориентироваться на "светофорную" маркировку и на что еще нужно смотреть при выборе продуктов в магазине.

Фото: Агентство "Москва"

"Светофор" полезности

После введение нового ГОСТа графические предупреждения красного, желтого или зеленого цветов будут размещаться на упаковке или этикетке продуктов. Они представляют собой вертикальные полосы, каждая из которых соответствует одному из критически значимых пищевых веществ. Цвет полосы будет зависеть от количества соли, сахара или жиров, содержащихся в продуктах.

Например, если в составе будет указано количество соли, превышающее суточную норму потребления, то маркировка будет иметь красный цвет с указанием точного ее содержания. Зеленый цвет будет обозначать, что в 100 граммах продукции соли содержится значительно меньше суточной нормы. Средний уровень содержания соли будет обозначаться желтым цветом.

Требования стандарта не будут распространяться на сырье и продукты с однородным составом: например, сахар, сливочное и растительное масла, шпик и тому подобное. Не станут наносить цветовую маркировку на бутылки с питьевой водой, на пищевые добавки, на лечебную и другую специализированную продукцию. Маркировки также не появятся на кондитерских изделиях, сладких напитках и сырах, так как в них содержится заведомо больше веществ, чем их необходимо употреблять в сутки.

Роспотребнадзор запустил добровольную "светофорную" маркировку в июне 2018 года. Вначале в проекте

Роспотребнадзор запустил добровольную "светофорную" маркировку в июне 2018 года. Вначале в проекте участвовали только производители мороженого. Со временем к нему подключились некоторые компании по изготовлению безалкогольных напитков.



По информации Росстандарта, новые требования будут носить только рекомендательный характер, и решение о необходимости цветовой маркировки для своей продукции производители будут принимать самостоятельно.

"Зеленые" товары?

Фото: РИА Новости/ Илья Питалев

Глава Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин рассказал Москве 24, что на маркировку в первую очередь будут ориентироваться "грамотные и продвинутые покупатели".

"Так называемый потребительский светофор – хорошая идея, ее надо реализовывать. Он уже работает в целом ряде стран Европы и Азии. Однако остается вопрос, как будут ориентироваться на него покупатели, так как сейчас в большинстве своем они смотрят только на цену", – подчеркнул он.

По его словам, добровольная индикация продуктов может стать популярной среди производителей.





Александр Калинин глава Национального фонда защиты потребителей Если это станет элементом конкуренции, то это сделают быстро – всем захочется иметь такие маркировки.

"Нужно также, чтобы маркировка была заметна. Например, если сейчас взять упаковку кетчупа и почитать, что там написано, то это делается таким шрифтом, что никакие очки не помогут, даже людям с хорошим зрением приходится приложить усилие", – отметил Калинин.

Врач-диетолог Европейского медицинского центра Ксения Селезнева также считает "светофорную" маркировку полезной для покупателей.

"Конечно, это не будет полной информацией, и, наверное, это не сможет помочь человеку полностью разобраться в своем рационе, но, по крайней мере, позволит обратить внимание на то, что в конкретном продукте содержится. Обычно это большое количество той же соли или сахара, которые добавляются в еду, и покупатель уже принимает решение, покупать такой продукт или нет", – пояснила она.

В свою очередь, председатель Союза потребителей России Петр Шелищ сомневается в том, что производители станут маркировать продукцию "красным цветом".





Петр Шелищ председатель Союза потребителей России У кого продукция заслуживает зеленого цвета, то они, конечно, будут с удовольствием маркировать ее. У кого красное – потребитель не купит такой продукт, поэтому зачем они будут отпугивать покупателя?

Кроме того, по его словам, нет продуктов априори вредных или полезных.

"Даже если самого полезного продукта съесть очень много, то будет вредно. А если немного съесть вредного, то сильного вреда не будет. Если будет предупреждение, что нежелательно есть этого продукта в день больше какого-то количества, то это полезно будет знать потребителю", – пояснил собеседник Москвы 24.

А заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин добавил, что "зеленые" товары могут быть заметно дороже аналогов.

"Наверное, не все товары, маркируемые зеленой полосой, будут доступны для абсолютного большинства покупателей. Уже сейчас в магазинах есть экополки с экотоварами, но и цены на них выше, открывают их в основном в крупных городах", – пояснил он.





Владимир Ионкин заместитель исполнительного директора АКОРТ С точки зрения покупателя мне было бы интересно, как два товара, у которых примерно одинаковые цены, имеют при этом разные метки и наоборот.

По его мнению, также остается вопрос о контроле производителей за соблюдением добровольной маркировки.

Эксперт добавил, что в целом маркировка товаров для потребителей будет больше плюсом для потребителей.

Правильная этикетка

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин рассказал Москве 24, на что стоит обратить внимание на упаковке продуктов, кроме количества соли, сахара и жиров.

Во-первых, при выборе товара нужно проверить дату изготовления продукта и срок его годности. Однако, по словам эксперта, сейчас просроченные товары нечасто встретишь в магазинах.





Дмитрий Янин председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Что касается технологии сохранности продуктов питания, они доказали свое применение во многих странах мира. Например, молоко действительно можно хранить полгода благодаря специальным свойствам упаковки и технологии обработки молока: там нет консервантов, и оно абсолютно безопасно.

Кроме того, необходимо внимательно читать состав. Все ингредиенты указывают в порядке убывания: то, чего больше всего, стоит в первых рядах, то, чего меньше, – в последних. При этом "самые страшные" ингредиенты с маркировкой Е сейчас практически не пишут на упаковке.

"Сейчас только глупые производители пишут их в таком формате, они перешли на длинные слова. Однако в любом случае содержание этих веществ минимальное, и точный вред не доказан", – пояснил он.

Также стоит с осторожностью покупать фермерские товары. "Никаких гарантий вам не дают, при этом, покупая такие товары, вы имеете повышенный риск отравления", – подчеркнул Янин.

Он добавил, что желательно обращать внимание и на экологичность упаковки, которую после использования можно будет переработать. На такой продукции есть соответствующий знак.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ добавил, что при выборе продуктов также стоит "слушать свой организм".

"У каждого есть свои пищевые привычки, если они вас до сих пор не подводили, то у вас здоровый желудок. Нормальное пищеварение, нет никаких болезней, связанных с питанием, – доверяйте себе и дальше. Доверяйте, чему привыкли и что вам нравится", – пояснил собеседник Москвы 24.

Он также посоветовал покупать продукты в проверенных местах, которые до сих пор не подводили.