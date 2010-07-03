В России появится новая маркировка продуктов

В российские магазины уже этой осенью поступят продукты питания с новой маркировкой по типу "светофор", пишет газета "Известия".
Как сообщили в Росстандарте, ГОСТ на цветовую маркировку продуктов планируется принять уже в октябре. ФИЦ питания и биотехнологии подготовил окончательную версию документа.
Новая маркировка будет использоваться производителями на добровольной основе, однако у маркетологов есть опасения, что данная мера может стать обязательной.
Ожидается, что новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.
Графические предупреждения будут размещаться на упаковке или этикетке. Они представляют собой вертикальные полосы. Каждая из них соответствует одному из критически значимых пищевых веществ. В зависимости от содержания соли, сахара или жиров полоса должна быть окрашена в красный, желтый или зеленый цвет.
О том, что доля опасных веществ превышает норму в разы, будет информировать красная полоска.
В Роспотребнадзоре уточнили, что новые стандарты носят рекомендательный характер, и решение о необходимости цветовой маркировки для своей продукции производители будут принимать самостоятельно.
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