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09:42

Роскачество проверило соблюдение новых правил маркировки молочной продукции

общество еда

09:42

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Фото: depositphoto/Lihodeev

Роскачество проверило соблюдение новых правил маркировки молочной продукции. Об этом сообщает газета "Известия".

По результатам проверки было выявлено, что менее 1% производителей не отреагировали на новые правила в маркировке. Отмечается, что специалистами были обнаружены нарушения в категории плавленых сыров, глазированных сырков и сливочного масла.

"Новые правила подразумевают, что, например, сметана, которая содержит в составе растительные жиры, будет называться "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны". "Сметанкой" на этикетке такой продукт больше называть нельзя – это расценивается как целенаправленное введение потребителя в заблуждение", – рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Эксперты отметили, что также в ходе проверки они выявили несколько производителей, которые переквалифицировались из молочной продукции на выпуск десертов и суфле.

"В этих продуктах, как правило, весь жир — растительный, ни грамма молочного жира там нет. Но требования к ним более легкие, так как на них не распространяется строгий молочный регламент ТР ТС 033/2013", – уточнила руководитель группы стандартизации Молочного союза Лариса Абдуллаева.

Отмечается, что в ходе проверки специалисты проверили порядка 16 магазинов и 45 полок молочной продукции. Всего же им предстояло проверить 535 продуктов молочных продуктов, среди которых были сметана, молоко, кефир, творог, сыр, а также творожные сырки.

Ранее Роскачество проверило кефир и составило обновленный рейтинг 47 торговых марок продукта по просьбам потребителей.

По результатам исследований, 13 марок кефира признали соответствующими повышенным требованиям стандарта Роскачеств, а также требованиям законодательства. В их числе − "36 копеек", "Агрокомплекс", "Домик в деревне", "Останкинское 1955", "Простоквашино", "Свитлогорье", "Томмолоко", Parmalat.

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общество еда

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