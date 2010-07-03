Роспотребнадзор снял с реализации более 700 тонн молока и молочной продукции

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сняли с реализации более 700 тонн молока и молочной продукции за прошлый год, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора исследовали около 300 тысяч проб молока и молочной продукции.

"Остается проблемным вопрос фальсификации молочной продукции, находящейся в обороте на потребительском рынке страны. Так, доля молочной продукции, несоответствующей требованиям по физико-химическим показателям, в 2018 году составила 6,8%", – говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что ситуацию по обеспечению безопасности молока и молочной продукции контролируют специалисты Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор запустил мониторинг оценки питания жителей в пяти пилотных регионах России. Мероприятия по продвижению в России принципов здорового питания и здорового образа жизни стартовали 15 мая в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья". В частности, специалисты Роспотребнадзора будут вести мониторинг питания различных групп населения, основываясь на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии.