Роспотребнадзор снял с реализации более 700 тонн молока и молочной продукции

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сняли с реализации более 700 тонн молока и молочной продукции за прошлый год, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора исследовали около 300 тысяч проб молока и молочной продукции.
"Остается проблемным вопрос фальсификации молочной продукции, находящейся в обороте на потребительском рынке страны. Так, доля молочной продукции, несоответствующей требованиям по физико-химическим показателям, в 2018 году составила 6,8%", – говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что ситуацию по обеспечению безопасности молока и молочной продукции контролируют специалисты Роспотребнадзора.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор запустил мониторинг оценки питания жителей в пяти пилотных регионах России. Мероприятия по продвижению в России принципов здорового питания и здорового образа жизни стартовали 15 мая в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья". В частности, специалисты Роспотребнадзора будут вести мониторинг питания различных групп населения, основываясь на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии.
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