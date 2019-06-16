Стоимость лекарств вырастет из-за обязательной маркировки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Стоимость лекарств вырастет из-за введения обязательной маркировки с криптозащитой. Об этом заявили на совещании в министерстве промышленности и торговли РФ.
Маркировку начали внедрять с февраля 2017 года, а с 1 января следующего года она станет обязательной для всех участников российского фармрынка. Как подчеркнул первый замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб, никаких отсрочек для производителей лекарств не будет.
"Правительство и так уже пошло навстречу отрасли, согласившись сократить код криптозащиты с 88 знаков до 44, что должно упростить внедрение", − цитирует замглавы ведомства "Российская газета". По словам Цыба, единая система "Честный знак" позволит следить за движением каждой упаковки лекарства от производителя к дистрибьюторам и далее − в аптеки и медучреждения.
Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, в свою очередь, подчеркнул, что вскоре требования маркировки включат в лицензионные документы аптек, поэтому все аптечные сети будут обязаны зарегистрироваться в системе. Согласно опыту фармкомпаний, которые уже присоединились к системе, внедрение маркировки обходится примерно в 100 миллионов рублей. Как следствие, себестоимость одной упаковки лекарства в среднем вырастает на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода − на 1,3 рубля.
Ранее Михаил Мурашко заявил, что в России могут появиться аптечные инспекторы, которые будут проверять условия хранения товара. Если инспектор выявит нарушения, аптеке вынесут предостережение, а препараты, хранившиеся неправильно, придется уничтожить. При этом, успокоил россиян глава Росздравнадзора, уже сейчас при проверках в легальной сети аптек выявляют ничтожно малую долю фальсификата и некачественных лекарственных средств – примерно 0,3% от общего количества серий.
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