Стоимость лекарств вырастет из-за обязательной маркировки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стоимость лекарств вырастет из-за введения обязательной маркировки с криптозащитой. Об этом заявили на совещании в министерстве промышленности и торговли РФ.

Маркировку начали внедрять с февраля 2017 года, а с 1 января следующего года она станет обязательной для всех участников российского фармрынка. Как подчеркнул первый замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб, никаких отсрочек для производителей лекарств не будет.

"Правительство и так уже пошло навстречу отрасли, согласившись сократить код криптозащиты с 88 знаков до 44, что должно упростить внедрение", − цитирует замглавы ведомства "Российская газета". По словам Цыба, единая система "Честный знак" позволит следить за движением каждой упаковки лекарства от производителя к дистрибьюторам и далее − в аптеки и медучреждения.

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, в свою очередь, подчеркнул, что вскоре требования маркировки включат в лицензионные документы аптек, поэтому все аптечные сети будут обязаны зарегистрироваться в системе. Согласно опыту фармкомпаний, которые уже присоединились к системе, внедрение маркировки обходится примерно в 100 миллионов рублей. Как следствие, себестоимость одной упаковки лекарства в среднем вырастает на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода − на 1,3 рубля.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что в России могут появиться аптечные инспекторы, которые будут проверять условия хранения товара. Если инспектор выявит нарушения, аптеке вынесут предостережение, а препараты, хранившиеся неправильно, придется уничтожить. При этом, успокоил россиян глава Росздравнадзора, уже сейчас при проверках в легальной сети аптек выявляют ничтожно малую долю фальсификата и некачественных лекарственных средств – примерно 0,3% от общего количества серий.