В России появятся аптечные инспекторы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России могут появиться аптечные инспекторы, сообщает газета "Известия". Как пояснил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, в ходе таких инспекций будут проверять условия хранения товара и пресекать нарушения.
Пока новая система только разрабатывается. По словам Мурашко, "инспекционный визит в аптеки – это новая форма работы в виде короткой проверки". Если инспектор выявит нарушения, аптеке вынесут предостережение, а препараты, хранившиеся неправильно, придется уничтожить. "При выявлении системного несоблюдения рекомендаций по хранению мы проведем внеплановую проверку, и тогда уже пойдет разговор о лишении учреждения лицензии", – подчеркнул глава Росздравнадзора.
Мурашко также напомнил, что с 1 января 2020 начнется переход на обязательную маркировку всех лекарств. Это защитит покупателей от контрафакта, считают в ведомстве. При этом, успокоил россиян глава Росздравнадзора, уже сейчас при проверках в легальной сети аптек выявляют ничтожно малую долю фальсификата и некачественных лекарственных средств – примерно 0,3% от общего количества серий.
"Как только появится маркировка лекарственных препаратов, мы получим еще одно преимущество – все участники оборота будут привязаны к адресам", – отметил Мурашко. "Фармацевтический мир станет прозрачнее", – пообещал он.
В конце марта Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарств в России. Поводом для приостановки могут стать рекомендации Росздравнадзора. Применение лекарства также может быть остановлено, если результаты клинических исследований признают недостоверными или если поступит информация о несоответствии состава и технологий производства препарата.
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