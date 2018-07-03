Проверять легальность лекарств в России можно будет через мобильное приложение

Фото: ТАСС/ DPA/Jochen Eckel
К концу 2019 года в России появится мобильное приложение, с помощью которого жители страны смогут проверять легальность лекарств. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время правительственного часа в Госдуме.
Система мониторинга движения лекарственных препаратов – наиболее эффективный способ борьбы с некачественными лекарствами. Программа начала внедряться с февраля прошлого года в рамках эксперимента по маркировке. Сегодня в системе отслеживается движение более 1 миллиона маркированных упаковок. К концу 2019 года в програме будут задействованы более 380 тысяч участников, которые смогут контролировать около шести с половиной миллиардов упаковок лекарств.
"Полномасштабное внедрение системы предотвратит возможность легального оборота фальсифицированных препаратов и прекратит продажу контрафактных лекарств. Граждане смогут проверять легальность препаратов с помощью мобильного приложения или общедоступного сканера", – пояснила министр.
Скворцова также отметила, что наибольшее волнение у министерства вызывает продажа лекарственных препаратов в интернет-магазинах и реализация их под видом БАДов.
Ранее сообщалось, что активисты проекта "Безопасная столица" проверят, как часто в московских аптеках продают лекарства с высоким содержанием наркотических веществ без рецепта врача. Первые проверки, по словам координатора проекта, начнутся в этот четверг.
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