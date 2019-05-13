Кабмин расширил список подлежащих маркировке товаров

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Перечень товаров, которые подлежат маркировке, увеличится почти вдвое. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на распоряжение Дмитрия Медведева.

Подлинность копии документа изданию подтвердил представитель аппарата кабмина. Отмечается что распоряжение подписали на минувшей неделе.

Решение о создании системы маркировки товаров правительство приняло в конце 2017 года. Тогда ее оператором назначили Центр развития перспективных технологий. Соглашение с компанией подпишут в течение месяца.

ЦРПТ уже маркирует табачную продукцию и в качестве эксперимента – лекарства, а с июня ФНС передаст компании контроль за меховыми изделиями.

Изначально маркировку хотели сделать обязательной для 12 категорий товаров. Однако Медведев решил добавить еще восемь групп товаров – готовые продукты из мяса и рыбы, бакалею, бытовую технику, детское питание, растительные масла, бытовую химию, косметику, безалкогольные напитки.

Получается, что всего чиновники намерены маркировать 21 группу товаров. А к 2024 году в России появится сплошная система маркировки и прослеживания.

