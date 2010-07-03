Совфед одобрил штрафы за оборот лекарств без маркировки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Закон о штрафах за оборот лекарств без маркировки одобрили в Совете Федерации. Решение было принято на заседании верхней палаты парламента, передает Агентство "Москва".

Прежде документ, инициированный кабмином, был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении.

С 1 января 2020 года за продажу препаратов без маркировки должностных лиц заставят платить от пяти до 10 тысяч рублей, а юрлиц и индивидуальных предпринимателей – от 50 до 100 тысяч рублей.

Рассмотрением дел займется Росздравнадзор и его территориальные органы. При этом составлять протоколы будут работники Минпромторга.

В конце прошлого года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о системе маркировки и прослеживаемости товаров. Это должно сократить объем незаконного оборота продукции.

