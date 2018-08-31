В Госдуме оценили решение Украины запретить лекарства с маркировкой на русском языке

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Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал решение Государственной службы Украины о запрете маркировки лекарств на русском языке.

"Уже давно руководство Украины пренебрегает интересами своих граждан, и теперь это докатилось и до лекарств. Хотя мне такое даже сложно представить", – цитирует депутата RT.

Он предположил, что решение связано с выборами, и не несет никакой пользы простым людям. Подобный подход может привести к смерти граждан, подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что украинские власти выпустили распоряжение о запрете лекарства для профилактики дифтерии под названием "Пентаксим", у которого присутствовала маркировка на русском языке. Они объяснили свое решение тем, что препарат ввезли на территорию страны с нарушением законодательства.