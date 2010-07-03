Россиян предупредили о риске массового закрытия магазинов

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Российские бизнесмены предупредили о риске массового закрытия несетевых магазинов, торгующих табаком, одеждой и обувью. Это связано с предложением министерства финансов запретить ЕНВД и патенты для продавцов маркируемых товаров, сообщает РБК.

Ведомственный проект поправок в Налоговый кодекс раскритиковали "Опора России" и Ассоциация малоформатной торговли. В своем обращении к вице-премьеру Антону Силуанову организации подчеркнули, что изменения помешают небольшим торговым точкам применять специальные режимы налогообложения.

Пока что ЕНВД и патенты позволяют предпринимателям сократить налоговую нагрузку, поскольку ее размер определяют как базовую доходность конкретного вида деятельности, умноженную на число работников или площадь помещения и еще на два коэффициента. По факту бизнесмены платят 6% потенциально возможного годового дохода, установленного в регионах.

С начала года в России ввели обязательную маркировку молокосодержащих продуктов с растительными жирами. На замену этикеток производителям дали 180 дней.