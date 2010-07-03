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Общество

15:14

В Госдуме предложили вернуть список безрецептурных лекарств

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

В Госдуме выступили с предложением о возврате списка безрецептурных лекарств в целях борьбы с самолечением россиян. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на члена комитета Думы по охране здоровья Бориса Менделевича.

В настоящее время рецептурность определяют производители медикаментов, пояснил депутат. Ранее же такой список был учрежден министерством здравоохранения.

"Эффективное лечение и применение препарата возможны только под контролем врачебных сообществ. Для этого необходимо вернуть список безрецептурного отпуска лекарств, а все остальное выдавать по рецепту", – уверен Менделевич.

Помимо этого, парламентарий выступил с предложением о введении всеобщей системы лекарственного страхования, по которой каждый болеющий смог бы получать необходимые лекарства по дотациям.

По словам Менделевича, самолечение приобрело большую силу и в связи с тем, что в современном мире сильно развита агрессивная реклама.

Ранее половина жителей страны призналась, что плохо осведомлена о качестве лекарственных препаратов. Кроме того, 80% москвичей рассказали, что время от времени самостоятельно назначают себе те или иные лекарства.

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