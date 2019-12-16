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Общество

16:10

Скворцова рассказала, когда начнется эпидемия гриппа

общество

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Министр здравоохранения России Вероника Скорцова рассказала, когда ждать начала эпидемии гриппа. По ее словам, рост заболеваемости прогнозируется на конец декабря, передает "Интерфакс".

"Мы прививаем 70 миллионов жителей нашей страны от гриппа, второй год сносим фактически эпидемию. Она не началась, как видите, пока. Но начнется в конце декабря", – сообщила Скворцова.

Также она добавила, что эпидемия гриппа будет смещена по времени на январь. Такое заявление министр сделала в рамках заседания совета законодателей в понедельник, 16 декабря.

В последнее время в России удалось снизить заболеваемость гриппом в 13 раз, смертность – более чем в 20 раз. Также уменьшилось количество осложнений заболевания и тяжелых форм его протекания, заключила Скворцова.

Ранее были перечислены самые востребованные в новогодний период лекарства. Оказалось, что перед праздниками россияне особое предпочтение отдают средствам от простуды и гриппа.

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