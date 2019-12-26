Роспотребнадзор напомнил главные мифы о гриппе

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В Роспотребнадзоре напомнили гражданам о профилактике гриппа и назвали самые распространенные заблуждения о заболевании.

Сперва специалисты развеяли миф о том, что грипп не опасен и может пройти сам по себе. В ведомстве отмечают, что вирус опасен и способен привести к летальному исходу, особенно среди пожилых людей и детей. Также болезнь может спровоцировать осложнения, если не лечить ее.

Многие также думают, что при гриппе редко бывает высокая температура. В Роспотребнадзоре сообщили, что отличительной чертой гриппа считается температура 38,5–39 градусов с первых часов, в ином случае болезнь может указывать на инфекцию, вызванную другим вирусом, сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве также напомнили, что при гриппе не всегда сразу появляется насморк, однако он может начаться на 3–4 день болезни, его причиной становятся бактерии, которые воспользовались временным ослаблением иммунитета.

Еще один миф связан с грудным кормлением. Специалисты отмечают, что не раз слышали о том, что заболевшая мама должна прекратить кормить грудного ребенка, однако специалисты уверяют, что малыш не может заразиться во время кормления из-за передающихся от матери антител.

Специалисты также посоветовали не принимать жаропонижающие средства при гриппе. По их словам, к ним нужно прибегнуть только при температуре у взрослых выше 39 градусов, у детей – 38,5.

В Роспотребнадзоре напоминают и о бессмысленности лечения гриппа и вирусных заболеваний антибиотиками. В ведомстве добавили, что эти лекарства действуют только на бактерии.

В ведомстве также опровергли слухи о том, что вакцина против болезни может спровоцировать грипп. По словам специалистов, при вакцинации в организм человека вводится ослабленный вирус или его части, который не может спровоцировать заболевание, но может стимулировать организм к выработке антител. Они способны заблокировать распространение вируса, если он все же попадет в организм.

Специалисты также напоминают, что при гриппе недостаточно пить витамины и есть лук, чеснок, квашеную капусту и лимоны. Витаминная профилактика носит больше общеукрепляющий характер, но на вирус никак не влияет, отмечают в ведомстве. Специалисты рекомендуют проводить комплексную профилактику с витаминами, вакцинацией, закаливанием и принятием иммуностимулирующих препаратов.

