Эксперт рассказал, как обезопасить себя от заражения гриппом посредством купюр

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Не заразиться гриппом посредством денежных купюр помогут несколько золотых правил гигиены, рассказала Москве 24 заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева.
"Надо соблюдать принципы личной гигиены. Если вы пришли с улицы, следует сразу помыть руки с мылом или обработать их антисептиком. Главное – не есть грязными руками после улицы и многочисленных контактов. Также не будет лишним прополоскать нос и рот, промыть глаза", – советует специалист.
Бурцева добавила, что, для того чтобы вызвать заболевание, вирусу надо проникнуть в вашу слизистую оболочку, там размножиться, потому что одна или две частицы не вызовут заболевание, но когда их много, то организм может не справиться, тогда это приведет к развитию клинических симптомов заболевания. "Это достаточно сложный путь для вируса, поэтому механическое удаление с поверхности – это достаточно весомый вклад для того, чтобы не заболеть", – подчеркнула она.
Для того чтобы избежать заражения, специалист также рекомендует есть мед, пить травяные чаи, витамины, которые направлены на поддержание иммунной системы человека, укрепляют и поддерживают ее.
Ранее Роспотребнадзор рассказал о том, как бумажные купюры могут распространить вирус гриппа. По словам представителя ведомства, денежные купюры являются отличным рассадником инфекции, а вирус гриппа на них сохраняется до двух недель.
В пресс-службе напомнили, что грипп крайне опасен и может привести к необратимым последствиям. Также нередко он оказывает сильное воздействие на сердечно-сосудистую систему, тем самым сокращая продолжительность жизни человека на несколько лет.
Порядка 60 процентов москвичей прошли вакцинацию от гриппа и ОРВИ. Были привиты более 7 миллионов 368 тысяч человек.
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