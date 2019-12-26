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Москва 24

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Общество

13:09

Эксперт рассказал, как обезопасить себя от заражения гриппом посредством купюр

общество эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Не заразиться гриппом посредством денежных купюр помогут несколько золотых правил гигиены, рассказала Москве 24 заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева.

"Надо соблюдать принципы личной гигиены. Если вы пришли с улицы, следует сразу помыть руки с мылом или обработать их антисептиком. Главное – не есть грязными руками после улицы и многочисленных контактов. Также не будет лишним прополоскать нос и рот, промыть глаза", – советует специалист.

Если есть вирус, то он везде сохраняет свою активность. Например, он может попасть на предмет обихода, тогда заражение произойдет после контакта человека с этой вещью. Но шансов заболеть таким способом значительно меньше, чем при контакте с уже болеющим человеком. Таким образом, вирус попадает напрямую воздушно-капельным путем.
Елена Бурцева
заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

Бурцева добавила, что, для того чтобы вызвать заболевание, вирусу надо проникнуть в вашу слизистую оболочку, там размножиться, потому что одна или две частицы не вызовут заболевание, но когда их много, то организм может не справиться, тогда это приведет к развитию клинических симптомов заболевания. "Это достаточно сложный путь для вируса, поэтому механическое удаление с поверхности – это достаточно весомый вклад для того, чтобы не заболеть", – подчеркнула она.

Для того чтобы избежать заражения, специалист также рекомендует есть мед, пить травяные чаи, витамины, которые направлены на поддержание иммунной системы человека, укрепляют и поддерживают ее.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о том, как бумажные купюры могут распространить вирус гриппа. По словам представителя ведомства, денежные купюры являются отличным рассадником инфекции, а вирус гриппа на них сохраняется до двух недель.

В пресс-службе напомнили, что грипп крайне опасен и может привести к необратимым последствиям. Также нередко он оказывает сильное воздействие на сердечно-сосудистую систему, тем самым сокращая продолжительность жизни человека на несколько лет.

Порядка 60 процентов москвичей прошли вакцинацию от гриппа и ОРВИ. Были привиты более 7 миллионов 368 тысяч человек.

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