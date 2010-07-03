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Москва 24

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Общество

10:37

Популярное лекарство от гриппа ускорило эволюцию вируса

наука общество

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Японские ученые пришли к выводу, что балоксавир, новое лекарство против гриппа, ускоряет темпы развития вируса. Фактически болезнь становится невосприимчива к действию препарата, как сообщает ТАСС.

В качестве примера ученые приводят историю одной японской семьи, в которой одновременно заболели двое детей. Первым заразился 11-летний мальчик, которому прописали балоксавир.

Сначала ребенку стало лучше, однако симптомы ухудшились спустя два-три дня. В этот же момент гриппом заболела его сестра, а балоксавир перестал помогать обоим детям. За исследование этого случая взялись вирусологи из Токио и профессор Висконсинского университета в Мэдисоне Йосихирова Каваока.

Специалисты проанализировали образцы биологических жидкостей детей, извлекли из них вирусы, расшифровали геномы и сопоставили. Эксперимент показал, что штамм вируса гриппа выработал неуязвимость к компонентам вакцины за счет резкой мутации собственного кода.

По мнению Каваоки и его коллег, балоксавир и подобные ему лекарства нельзя использовать во врачебной практике. Специалисты уточняют, что в противном случае человечество может против своей воли создать неуязвимый штамм вируса.

Минздрав РФ ранее сообщил, что к Новому году ожидается рост заболеваемости гриппом. Пик эпидемии придется на зиму в связи с теплой осенью и бесснежной погодой.

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