Около 7 млн москвичей прошли вакцинацию от гриппа с начала сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Порядка семи миллионов москвичей прошли вакцинацию от гриппа с начала прививочной кампании. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве на 47 неделе 2019 года (с 18 по 24 ноября) спокойная, уровень заболеваемости соответствует данному периоду года", – заявили в ведомстве.
Специалисты отметили, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ оказался ниже эпидемического порога на 28,4%.
Вакцинация против гриппа, которая стартовала в столице 4 сентября, завершится 30 ноября. До 1 ноября в городе работали мобильные пункты, в которых можно было сделать прививку, а 30 ноября кампания заканчивается в поликлиниках.
Пройти вакцинацию по системе обязательного медицинского страхования жители города смогут в прививочных кабинетах государственных больниц. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Ранее в Минздраве подчеркнули, что в России не было зарегистрировано ни одного летального случая, связанного с вакцинацией. Осложнения после прививок возникают крайне редко – реже, чем 1 случай на миллион. При использовании антибиотиков риск развития шока составляет 10 случаев на миллион, пояснили в ведомстве.
В 2019 году впервые стали использовать принципиально новый препарат. Он защищает от четырех вирусов гриппа. Четырехвалентная вакцина более эффективна и безопасна. В первую очередь ее получают работники медицинских, образовательных организаций, студенты вузов, люди с хроническими заболеваниями, призывники, беременные женщины, дети и пенсионеры. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что если не удается привиться четырехвалентной вакциной, нужно использовать трехвалентную.
В столичном департаменте здравоохранения предупредили, что ОРВИ и грипп могут стать причиной развития серьезных заболеваний. Чаще всего осложнения встречаются со стороны органов дыхания (бронхиты). Осложнения могут также привести к нарушению работы организма, проблемам с сердечно-сосудистой и нервной системами.
"Вечер": кампания по вакцинации от гриппа продолжается в России
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