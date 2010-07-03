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Общество

08:16

Вакцинация от гриппа завершится в столице 30 ноября

медицина город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вакцинация против гриппа, которая стартовала в столице 4 сентября, подходит к завершению. До 1 ноября в городе работали мобильные пункты, в которых можно было сделать прививку, а 30 ноября кампания заканчивается в поликлиниках, передает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент здравоохранения города.

"Таким образом, у жителей города остается всего несколько дней, чтобы бесплатно привиться от гриппа в преддверии эпидсезона", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что с начала прививочной кампании в России прошли вакцинацию от гриппа и ОРВИ около 63 миллионов человек.

Ранее в Минздраве подчеркнули, что в России не было зарегистрировано ни одного летального случая, связанного с вакцинацией. Осложнения после прививок возникают крайне редко – реже, чем 1 случай на миллион. При использовании антибиотиков риск развития шока составляет 10 случаев на миллион, пояснили в ведомстве.

В сезоне 2019-2020 годов задействовано несколько эффективных и безопасных отечественных трехкомпонентных вакцин, а также четырехкомпонентная вакцина, применяемая только для взрослых.

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