Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:54

Путин призвал министров сделать прививки от гриппа

власть общество медицина

Фото: скриншот трансляции kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал членов кабмина сделать прививки от гриппа. Проследить за ситуацией глава государства попросил главу Минздрава Веронику Скворцову, передает "Интерфакс".

На совещании с министрами Путин спросил, кто из собравшихся уже прошел вакцинацию. Помимо самого президента, от гриппа защитились еще три человека. Президент приравнял отказ от прививки к "самострелу" и подчеркнул, что чиновники находятся в группе риска по болезни.

Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила, что отнести чиновников к группе риска можно будет на основании соответствующего решения президента. В настоящий момент в такую категорию граждан попадают медики, учителя и работники коммунальной сферы.

В начале ноября в Москве подвели итоги ежегодной мобильной вакцинации против гриппа. Специальные площадки у станций метро, МЦК и железной дороги посетили почти 200 тысяч человек. Каждый день вакцину принимали свыше 3 тысяч человек, что на 20 процентов больше результатов аналогичной акции прошлого года.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика