Путин призвал министров сделать прививки от гриппа

Фото: скриншот трансляции kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал членов кабмина сделать прививки от гриппа. Проследить за ситуацией глава государства попросил главу Минздрава Веронику Скворцову, передает "Интерфакс".

На совещании с министрами Путин спросил, кто из собравшихся уже прошел вакцинацию. Помимо самого президента, от гриппа защитились еще три человека. Президент приравнял отказ от прививки к "самострелу" и подчеркнул, что чиновники находятся в группе риска по болезни.

Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила, что отнести чиновников к группе риска можно будет на основании соответствующего решения президента. В настоящий момент в такую категорию граждан попадают медики, учителя и работники коммунальной сферы.

В начале ноября в Москве подвели итоги ежегодной мобильной вакцинации против гриппа. Специальные площадки у станций метро, МЦК и железной дороги посетили почти 200 тысяч человек. Каждый день вакцину принимали свыше 3 тысяч человек, что на 20 процентов больше результатов аналогичной акции прошлого года.