Лекции о профилактике различных заболеваний пройдут в поликлиниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лекции и занятия, посвященные профилактике и лечению различных заболеваний, традиционно пройдут в столичных поликлиниках. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, 11 ноября в городской поликлинике № 45 прочтут лекцию о сахарном диабете. Специалисты расскажут о профилактике данного заболевания и его осложнениях. Начнется мероприятие в 11:00.

В филиале № 1 городской поликлиники № 11 также состоится лекция об этой болезни. После нее специалисты ответят на все вопросы. Начало в 9:00.

12 ноября в филиале № 1 детской городской поликлиники № 99 можно будет узнать о важности вакцинации для профилактики пневмонии. Слушателям расскажут о том, какие на сегодняшний день существуют вакцинации. Лекция начнется в 12:00.

В этот же день горожан ждут в городской поликлинике № 175. Там будут говорить о лечебной гимнастике при остеопорозе. Эксперты поделятся советами по режиму физических нагрузок и покажут некоторые упражнения. Лекция стартует в 14:00.

13 ноября москвичей приглашают на лекцию о профилактике хронических заболеваний в городскую поликлинику № 109, которая начнется в 13:00. Разговор о детской гигиене состоится в этот же день в филиале № 3 детской городской поликлиники № 61 в 12:00. Специалисты прочитают лекцию о гигиене малышей младше пяти лет и профилактике инфекций мочевыводящих путей.

14 ноября жители Десеновского смогут пройти диспансеризацию в Ватутинской поликлинике. Запись не требуется, но при себе необходимо иметь паспорт. В этот же день в 9:00 пройдет День открытых дверей в филиале № 4 городской поликлиники № 115.

15 ноября состоится открытое занятие о вреде курения в консультативно-диагностическом центре № 6, филиале № 2. Мероприятие начнется в 16:00.

А молодых родителей в этот день приглашают на лекцию в детскую городскую поликлинику № 23, филиал № 1. Во время лекции, помимо общий вопросов о малыше, специалисты объяснят, как вредные привычки родителей могут повлиять на здоровье ребенка.

В субботу, 16 ноября, москвичей приглашают на день открытых дверей в Центр здоровья детской городской поликлиники № 39. Начиная с 9:00 все желающие смогут пройти диспансеризацию, посетить хирурга, травматолога-ортопеда, кардиолога, невролога, эндокринолога, оториноларинголога и офтальмолога. Горожанам прочитают лекции о профилактике детских заболеваний.

В диагностическом центре № 3 можно будет бесплатно сдать анализы, например, кровь на холестерин, глюкозу и креатинин. Кроме того, все желающие смогут получить консультацию акушера-гинеколога.

Прием проводится по предварительной записи по телефону. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и данные предшествующих обследований (при наличии).

